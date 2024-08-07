Описана судьба Галкина* после провала за рубежом

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который 29 июля подал в Верховный суд РФ жалобу на отказ снять с него статус иноагента, испытывает серьезные трудности за рубежом, где ему начали отменять концерты и урезать гонорары, поделился мнением с порталом «Страсти» продюсер Сергей Дворцов. По его мнению, если артист вернется в Россию, он не сможет найти площадки для своих выступлений, отметив, что «на него давно точат зуб».

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Для него уже нет места в индустрии. В медийном пространстве на него давно точат зуб. Если он вернется, то будет в России уже никто: ни шоумен, ни юморист, а простой смертный, который, возможно, будет собирать какие-то капустники, — сказал продюсер.

По мнению Дворцова, Галкин понимает, что потерял в лице России свою главную кормилицу. Продюсер не исключил, что артист размышляет о возвращении на родину, поскольку за рубежом ему начинают отменять концерты, урезать гонорары и выписывать штрафы из-за «русофобских штучек». По его словам, даже если юморист решится на этот шаг, в России его будет ждать полный провал.

Минюст не хочет признавать Аллу Пугачеву иноагентом. Он тоже прекрасно понимает, что певица — не иноагент. И если Пугачева может здесь ещё что-то сделать, дать какие-то концерты, то он — нет, это исключено, — резюмировал продюсер.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что Галкин был обязан подержать зонт над своей женой Аллой Пугачевой в Юрмале. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что виден разлад в их отношениях. По его мнению, юморист показал свое лицо и истинное отношение к певице.