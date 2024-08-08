«Надеюсь на ваше понимание», — вдова Шатунова начала новую жизнь без Юры

Больше всего в жизни Юрий Шатунов дорожил своей семьей. Сам Юра рос без отца, а после смерти матери попал в детский дом. Поэтому, когда в Германии Шатунов встретил любовь всей своей жизни Светлану, он стал прекрасным отцом для их двоих детей. Все свое свободное время Шатунов посвящал наследникам и даже на время оставлял сцену, чтобы быть с ними каждый день.

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Когда Юра уезжал на очередные гастроли в Россию, дома в Германии его ждали родные. Но он так и не вернулся к ним. Юрий Шатунов скоропостижно скончался. Эта новость стала громовым раскатом для всех его поклонников. Прошло уже 2 года, а общественность в сети до сих пор скорбит по Шатунову. Тяжелее всего его вдове и детям.

В прошлом году в Москве состоялся концерт в честь 50-летия Юрия Шатунова, на который приехали его вдова и дети. И так много хейта вылили в адрес Светланы после концерта. Мол, она была слишком весела, танцевала и совсем не грустила. Светлана ответила недоброжелателям: