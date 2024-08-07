Блогерша Лерчек заявила, что не хочет восстанавливать отношения с бывшим мужем. Об этом она рассказала в соцсетях.

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, заявила, что не вернется к бывшему мужу после развода. Подписчики поинтересовались у блогерши, смогла бы ли она когда-нибудь начать отношения с Артемом Чекалиным заново.

«Это уже невозможно. Мы вышли с благодарностью друг к другу за время, за эмоции и детей. Впереди новая жизнь!» — заявила она.

При этом блогерша заявила, что и после развода сохранила дружеские отношения с бывшим мужем.

«Мы нормально общаемся, у нас общие дети. Мы не ссорились — мы просто развелись», — объяснила она.

Ответила Чекалина и хейтрам, которые не верят в искренность ее развода.

«На самом деле бесит очень, когда думают, что мы развелись, чтобы имущество делить. Наоборот! Это еще только кучу трудностей допом дало!» — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Лерчек и Артем Чекалин поделили имущество пополам.