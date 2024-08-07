Россиян уведомили о прекращении замедления YouTube

Ведущий аналитик Mobile Research Group и главный редактор издания Mobile Review Эльдар Муртазин заявил, что YouTube планирует возобновить свою работу без ограничений в России в ближайшие дни. По словам аналитика, если не возникнет непредвиденных обстоятельств, блокировка видеохостинга будет снята уже через полтора дня. "Коротко. Если ничего не случится за ближайшие полтора дня, то блокировка YouTube, в которой никто не признается, будет снята. Считайте это пока слухом от пары информированных источников, имеющих отношение к ситуации", – написал эксперт в своем Telegram-канале. Параллельно с этим выяснилось, что, согласно статистике единого измерителя аудитории Mediascope, посещаемость YouTube продолжила расти в России, несмотря на замедление работы сервиса. За неделю с 29 июля по 4 августа более 82,6 млн пользователей воспользовались сервисом хотя бы раз в день, что превышает показатели предыдущей недели и аналогичного периода прошлого года. Среднее время, проведенное пользователями на YouTube, также увеличилось и составило 107 минут против 93 минут в прошлом году. Однако среднесуточный охват YouTube снизился на 0,1 млн пользователей по сравнению с предыдущей неделей, но все еще остается выше показателей прошлого года. Проблемы с работой YouTube были впервые зафиксированы 12 июля, после чего депутат Александр Хинштейн предупредил о возможной "деградации" качества работы сервиса из-за "антироссийской политики" Google. Позже он объяснил, что причины сбоев связаны с проблемами в работе дата-центров американской корпорации на территории России.