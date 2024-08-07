Телеведущая Ксения Собчак назвала главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину непробиваемой барби, а скандал с дизайнером Артемием Лебедевев — сериалом. В своем Telegram-канале она заявила, что эти непростые взаимоотношения между ними «смотрим, потирая ручки».

Наша железная и абсолютно (пока) непробиваемая барби ожидаемо не приняла извинения Лебедева. И видео новое, сказала, включит в прошлое исковое заявление, как и все предыдущие видео на площадке VK, где заметила оскорбления в свой адрес и адрес «Лиги безопасного интернета» за последний год. Этот сериал мы смотрим, потирая ручки, — написала Собчак.

Ранее стало известно, что Мизулина не приняла извинения Лебедева, который в интервью журналисту Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что ее деятельность вредит России. Он также заявил, что Лига безопасного интернета является бесполезной организацией.

Сам Лебедев заявил, что во время обсуждения деятельности Мизулиной разговор пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что он оскорбляет Екатерину. Он пояснил, что никогда не оскорбляет настолько напрямую людей, тем более женщин. Блогер также уверен, что суд вынесет справедливое решение и никаким образом не собирается вмешиваться в этот процесс.