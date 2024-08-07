«Заплатит за предательство», — Алсу хочет оставить Абрамова без имущества?
В многочисленных интервью Алсу говорила, что она мудрая женщина. Она знает, что такое терпение и прощение. Даже во время ссор с Яном Абрамовым певица, по ее словам, всегда первой шла на примирение. Но, видимо, даже у терпения Алсу есть предел — девушка подала на развод после 18 лет брака.
Певица Алсу не стала откровенно говорить, в чем причина ее решения, но намекнула, что Ян Абрамов неоднократно ей изменял. За столько лет брака супруги нажили довольно внушительное совместное имущество. Теперь суд дал им время на примирение. Сам Абрамов хочет сохранить семью, но исполнительница «Я учусь не бояться» твердо намерена развестись.
Подписчики певицы полностью на ее стороне:
«Если мой муж изменит мне, то заплатит за предательство по полной. Если это правда, что говорят о его неверности, не прощайте его больше»; «Невозможно красивая женщина. Желаю вам встретить верного и любящего мужчину»; «Главное, чтобы дети не пострадали эмоционально во время развода»; «Алсу, вы достойны самого лучшего в этой жизни. Делайте то, что вам велит сердце. Идите до конца».
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