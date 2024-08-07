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«Я не пьяная»: МакSим пришлось оправдываться после очередного видео

Певице МакSим пришлось оправдываться после видео со странным танцем. Об этом стало известно из соцсетей.

«Я не пьяная». МакSим пришлось оправдываться после очередного видео
© Passion.ru

На днях певица МакSим посетила детский праздник вместе с дочерью и другими детьми. Знаменитость поднялась на сцену, где исполнила довольно странный танец. Чтобы исключить подозрения фанатов, МакSим подписала кадры:

«Я не пьяная», — написала она.

Напомним, год назад певица призналась, что страдает от алкогольной зависимости. Она несколько раз позволяла себе выступать в состоянии алкогольного опьянения перед зрителями.

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В июле 2023 года она заявила, что ложится на лечение зависимости в реабилитационную клинику. После выхода из рехаба певица ведет активный образ жизни — занимается теннисом и вновь выступает на концертах.