Российский продюсер Иосиф Пригожин высказался об идее проверки артистов на алкоголь и наркотики. Его слова приводит «Газета.Ru».

Медиаменеджер заявил, что полностью поддерживает предложение Госдумы о введении тестирования на допинг для звезд.

«Безумству надо положить конец, особенно сегодня. Им разрешили выступать, страна находится в непростом положении, специальная военная операция в стране. Остановитесь, хочется сказать, остановитесь», — сказал он.

Пригожин подчеркнул, что публичные люди должны уважать свою публику и быть носителями культуры. По его мнению, обществу необходима пропаганда трезвости.

«Я не уверен, что такой закон пройдет, но порядок должен быть. Вы приходите [на концерт], выходит Глюкоза невменько, чешет у себя между ног. Этот беспредел кто-то должен остановить», — пояснил он.

Медиаменеджер также призвал не путать свободу со вседозволенностью.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что необходимо запретить звездам давать выступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Парламентарий добавил, что ответственность за появление в нетрезвом виде публичных лиц необходимо ужесточать вплоть до запрета их выступлений.