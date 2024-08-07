В Екатеринбурге отменили концерт звезды «Агаты Кристи» Глеба Самойлова

В Екатеринбурге отменили концерт экс-фронтмена группы «Агаты Кристи» Глеба Самойлова на фоне скандала с его выступлением в Красноярске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Самойлов должен был выйти на сцену «Фабрики Event Hall» 9 августа с той же программой, что была в Красноярске — «Агата Кристи 35 на бис». Мероприятие вызвало недовольство у активистов «Русской общины» — они напомнили, что артист ранее критиковал спецоперацию и выступал с осуждением действий российских властей.

Как рассказали организаторы каналу, они решили перенести концерт, поскольку им пришел «запрет от правоохранителей». По предварительной информации, выступление Самойлова состоится 4 января, если ситуация наладится.

Напомним, что в конце июля артист выступил на «Небофесте» в Красноярске, шокировав зрителей своим поведением. По словам поклонников, Самойлов выглядел «подуставшим» и не смог завершить выступление. На кадрах с концерта можно заметить, что он пел не попадая в ноты и такт.