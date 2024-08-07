Адвокат Успенской рассказала, чего добивается певица в суде с Киркоровым

Адвокат Любовь Успенской Елена Сенина рассказала в беседе с "Пятым каналом", что предварительное заседание по иску певицы к коллеге Филиппу Киркорову прошло для них успешно.

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"Были удовлетворены все наши ходатайства и о приобщении документов к материалам дела, и об уточнении исковых требований, и о вызове допроса свидетелей. Все, чего мы хотели добиться от сегодняшнего судебного заседания, — мы добились", — поделилась адвокат. Сенина уточнила, что суд отложил слушание до 23 сентября.

По словам адвоката, главной целью Успенской является защита собственной чести и то, чтобы Киркоров, назвавший коллегу попрошайкой, дал опровержение своих слов.

"У нее заявлены требования об опровержении со стороны Киркорова — опровержении публичном. То есть на всех доступных ему официальных каналах, чтобы он дал это опровержение. И компенсация морального вреда", — отметила адвокат.

Сенина уточнила, что пункт о компенсации морального вреда не является первостепенным. Успенская требует с Киркорова 10 миллионов рублей.