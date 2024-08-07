Саруханов высказался о певцах под фонограмму

Некоторые современные исполнители хотят зарабатывать много денег, не желая при этом учиться, заявил композитор и певец Игорь Саруханов в беседе с NEWS.ru. Он ответил на утверждение молодых артистов, что опыт и признание аудитории могут быть важнее образования.

«Не хочу учиться, хочу жениться», говорил герой известного произведения. Некоторые современные исполнители всерьез заявляют, что «не хочу учиться, а хочу сразу зарабатывать деньги». Тем более, современные технологии помогают даже двоечникам ощущать себя якобы музыкантами. При этом обходят стороной профессиональных образованных музыкантов: а вдруг те зададут «неудобный» вопрос? Например, «в какой тональности вы поете ту или иную песню», — обратил внимание певец.

Он добавил, что с появлением искусственного интеллекта ситуация может усугубиться. Нейросети будут создавать музыку, а молодые исполнители начнут выдавать ее за свою, предположил Саруханов.

Но вот когда открывают рот и начинают петь, становится понятно, что нет вокального образования, а технологии за них исполняют функции чистого интонирования. То есть чистого пения. Это видно на концертах, когда поют под плюсовую фонограмму, — добавил он.

Композитор рассказал, что работающие на больших площадях и стадионах звукорежиссеры иногда записывают, что на самом деле поет артист, выступающий под фонограмму. Это, по словам Саруханова, «невозможно слушать». А записи с подобных выступлений потом дискредитируют исполнителей, добавил поэт.

Также Саруханов прокомментировал предложение штрафовать артистов за использование фонограммы или указывать в афише, что исполнение будет происходить именно таким образом. Композитор напомнил, что еще около десяти лет назад с подобной инициативой выступал Иосиф Кобзон, однако никаких изменений с того времени не последовало.

И от того, что я сейчас об этом говорю, вряд ли что-либо изменится в обозримом будущем, я так думаю. Хотя проблему, конечно, надо решать: такие горе-исполнители дискредитируют профессию, — резюмировал он.

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что лучше всех в СССР вживую пели Лариса Долина, Алла Пугачева и Иосиф Кобзон. Он отметил, что в советское время критерии работы на сцене были другими: попасть на нее можно было только благодаря таланту. По его словам, неумение петь под фонограмму является похвальным для артиста.