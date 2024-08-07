Звезда шоу «Голос» сделала татуировку с Бандерой
Узбекская певица Наргиз Закирова сделала новую татуировку с портретом украинского националиста Степана Бандеры. Она поделилась этой новостью в соцсетях, опубликовав соответствующий видеоролик, пишет «Московский комсомолец».
На видео звезда шоу «Голос» находится в самолете во время перелета из Франции в Соединенные Штаты. Согласно видеоролику, татуировка сделана на ноге. Теперь на ней изображен лидер «Организации украинских националистов»* на фоне красно-черного флага.
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Ранее Наргиз заявила о «выдворении родины из себя». В одном из последних ее интервью она сообщила, что поддерживает Украину и спонсирует ВСУ.
* ОУН признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ