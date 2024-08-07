Звезда шоу «Голос» сделала татуировку с Бандерой

Узбекская певица Наргиз Закирова сделала новую татуировку с портретом украинского националиста Степана Бандеры. Она поделилась этой новостью в соцсетях, опубликовав соответствующий видеоролик, пишет «Московский комсомолец».

© РИА Новости

На видео звезда шоу «Голос» находится в самолете во время перелета из Франции в Соединенные Штаты. Согласно видеоролику, татуировка сделана на ноге. Теперь на ней изображен лидер «Организации украинских националистов»* на фоне красно-черного флага.

Уехавшая из РФ 53-летняя певица Наргиз Закирова вышла замуж в США

Ранее Наргиз заявила о «выдворении родины из себя». В одном из последних ее интервью она сообщила, что поддерживает Украину и спонсирует ВСУ.

* ОУН признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ