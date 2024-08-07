Продюсер высказался о желании Дорна выступить в России

Про украинского певца Ивана Дорна российские слушатели уже забыли, заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В беседе с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что артист не нужен российской эстраде. Он отметил, что Дорн давно не выпускал ни новых песен, ни тем более хитов, а композиции, популярные 15 лет назад, уже потеряли свою актуальность.

Иван Дорн особо-то и не нужен нашей эстраде. Да, был такой исполнитель, но, по сути, в большинстве своем о нем люди уже забыли. Новых песен нет, хитов нет. То, что было 15 лет назад, уже неактуально, много чего поменялось за это время, — пояснил Рудченко.

Продюсер уточнил, что позиция самого исполнителя ясна — деньги не пахнут, а доход откуда-то получать надо. Критик считает, что Дорн демонстрирует чисто потребительское отношение к зрителю.

Его позиция ясна, деньги не пахнут, откуда ему получать доход? В отношении СВО, значит, у него одна позиция, но деньги он готов получать. Поэтому здесь чисто потребительское отношение к зрителю, — заключил продюсер.

Ранее появилась информация, что Дорн готов брать заказы на корпоративы от российских заказчиков за $45 тысяч (почти 4 млн рублей). По предварительным данным, для россиян исполнитель готов выступать в соседних с РФ странах, в частности Казахстане.