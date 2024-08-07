Папины гены «выстрелили»: Киркоров показал резко повзрослевшую дочь за границей
Летний отпуск Филиппа Киркорова в Греции стал поводом не только для семейного отдыха, но и для нового витка обсуждений в социальных сетях. Певец, который из-за напряженного графика долгое время не мог увидеться с детьми, наконец нашел возможность присоединиться к ним на вилле у Средиземного моря. Счастливое воссоединение семьи было отмечено серией фотографий, которые Киркоров опубликовал в своих соцсетях.
Особенно поклонников удивила его 12-летняя дочь Алла-Виктория, которая заметно выросла за лето. Девочка, похоже, унаследовала от отца не только таланты, но и его впечатляющий рост. Фанаты уже предрекают ей карьеру в модельном бизнесе, учитывая, что она почти догнала отца по росту, который составляет почти два метра.
«Дочка, как выросла! Уже такая высокая!» — не перестают удивляться фанаты в комментариях.
Кроме того, отпуск оказался и местом для новых знакомств. С Филиппом в Греции оказалась его муза Марго Овсянникова и ее двухлетний сын.
Марго, известная своим участием в шоу «Дом-2», уже успела подружиться с детьми Киркорова, что породило новую волну слухов среди поклонников. Сообщается, что отношения между Киркоровым и Овсянниковой куда более рабочие, чем личные.
Певец взялся за продюсирование будущего альбома молодой исполнительницы, что многие расценивают как стратегический шаг в его карьере. Тем не менее слухи о романе между ними продолжают циркулировать в сети, подогреваемые общими фото и видео из отпуска.
Папины гены «выстрелили»: Киркоров показал резко повзрослевшую дочь за границей
«Сразу прилетел, узнав, что родился сын», — родившая сына от Дурова написала Павлу, ставшему отцом 100 биологических детей
«Приезжали «посланники» от Пугачевой. Они угрожали физической расправой, если она будет совершать попытки работать», — Наджиев рассказал, как Пугачева избавлялась от конкурентов