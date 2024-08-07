Киркоров показал резко повзрослевшую дочь

Летний отпуск Филиппа Киркорова в Греции стал поводом не только для семейного отдыха, но и для нового витка обсуждений в социальных сетях. Певец, который из-за напряженного графика долгое время не мог увидеться с детьми, наконец нашел возможность присоединиться к ним на вилле у Средиземного моря. Счастливое воссоединение семьи было отмечено серией фотографий, которые Киркоров опубликовал в своих соцсетях.

Особенно поклонников удивила его 12-летняя дочь Алла-Виктория, которая заметно выросла за лето. Девочка, похоже, унаследовала от отца не только таланты, но и его впечатляющий рост. Фанаты уже предрекают ей карьеру в модельном бизнесе, учитывая, что она почти догнала отца по росту, который составляет почти два метра.

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«Дочка, как выросла! Уже такая высокая!» — не перестают удивляться фанаты в комментариях.

Кроме того, отпуск оказался и местом для новых знакомств. С Филиппом в Греции оказалась его муза Марго Овсянникова и ее двухлетний сын.

Марго, известная своим участием в шоу «Дом-2», уже успела подружиться с детьми Киркорова, что породило новую волну слухов среди поклонников. Сообщается, что отношения между Киркоровым и Овсянниковой куда более рабочие, чем личные.

Певец взялся за продюсирование будущего альбома молодой исполнительницы, что многие расценивают как стратегический шаг в его карьере. Тем не менее слухи о романе между ними продолжают циркулировать в сети, подогреваемые общими фото и видео из отпуска.