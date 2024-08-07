Музыкант Денис Клявер из «Чай вдвоем» сыграет антагониста в сериале «Лихач»

Певец и актер, участник поп-коллектива «Чай вдвоем» Денис Клявер присоединился к съемочной группе четвертого сезона детективного сериала «Лихач» (2020-…).

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По сюжету новых серий главный герой, полковник и байкер Сергей Сотников, увольняется с поста начальника уголовного розыска Сочи, но снова оказывается втянут в преступную жизнь города, передает НТВ. По мнению актера Никиты Панфилова, сыгравшего Сотникова, сезон будет интересен историями людей вокруг протагониста.

Клявер исполнит роль противника Сергея. «Разумеется, вместе с Денисом в проект пришли новая музыка и песни. На мой взгляд, одна из песен, вошедших в саундтрек, — потенциальный хит», — поделился режиссер Олег Ларин.

Ранее музыкант выпустил клип на трек «С первого взгляда», в котором снялся актер, шоумен и певец Стас Ярушин.