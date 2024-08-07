Телеведущая Ксения Бородина окончила МГУ. Звезда стала дипломированным психологом, о чем сообщила в соцсетях. Газета.Ru

По словам знаменитости, она училась у лучших преподавателей России и получила «колоссальные» знания. Телеведущая не планирует останавливаться на достигнутом и продолжает «познавать мир психологии». «Это было одним из лучших решений в моей жизни, когда я пошла учиться на психолога. Я продолжаю еще учиться в другом институте, хожу на интенсивы и продолжаю познавать мир психологии», — высказалась знаменитость. Passion.ru

Ранее сообщалось, что Бородина стала обладательницей шикарной квартиры в Москве. runews24.ru