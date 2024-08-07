Телеведущий Соседов заявил, что россияне не пойдут на концерт Пугачевой

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов заявил, что концертов Аллы Пугачевой больше не будет никогда, поскольку певица «никому не интересна» в России. Его слова передает kp.ru.

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«Ее время ушло. Даже не вчера. Она героиня позавчерашних дней. <...> У нее уже нет для этого ни здоровья. Ни голоса. Ни таланта», — заявил эксперт.

Соседов уверил, что «нормальные люди» не пойдут на концерт Пугачевой. Она, по его словам, интересна лишь «пятой колонне».

Музкритик также вспомнил, как исполнительница пела с ошибками на своем предыдущем концерте, приуроченном к своему 70-летию. Он считает, что Пугачевой должно быть стыдно за прошлое выступление.

«Больших концертов Пугачевой не будет никогда. Ну а вбросы происходят регулярно. Чтобы было что обсуждать», — уверил Соседов.

В начале августа стало известно о возможном приезде Пугачевой в Россию. Затем появились сообщения о концерте Примадонны в России, после чего в Госдуме призвали не допустить выступления исполнительницы на родине.

Вскоре супруг певицы Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) назвал информацию о концерте «выдумкой». Сама Пугачева позже высмеяла сообщения о том, что она намерена выступить в России.