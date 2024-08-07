Ксения Бородина окончила МГУ с красным дипломом

Телеведущая Ксения Бородина окончила МГУ. Звезда стала дипломированным психологом, о чем сообщила в соцсетях.

«Это было одним из лучших решений в моей жизни, когда я пошла учиться на психолога. Я узнала лучших преподавателей России, я получила колоссальные знания и останавливаться на достигнутом не собираюсь. Продолжаю еще учиться в другом институте, хожу на интенсивы и продолжаю познавать мир психологии», — отметила блогерша.

Знаменитость признавалась, что после развода со вторым мужем проходила психотерапию. Бородина обратилась за помощью к специалисту и уже через три месяца увидела хорошие результаты. Позже бизнесвумен заявила, что хочет стать гештальт-терапевтом, и в сентябре 2023 года поступила в МГУ. По словам телеведущей, пока она не думает о консультировании других людей, а просто изучает интересное направление. Гештальт-терапия основана на принципе «здесь и сейчас», когда специалист помогает человеку лучше узнать самого себя через контакт с чувствами, эмоциями, потребностями и желаниями.

Звезда дважды была замужем: от бизнесмена Юрия Будагова она родила дочь Марусю, а от предпринимателя Курбана Омарова девочку Теону. Со вторым супругом Бородина развелась в 2021 году. Блогер признавалась в интервью Надежде Стрелец, что нанимала детективов, чтобы раскрыть измены экс-мужа. По словам телеведущей, бизнесмен проводил время со многими женщинами, и эта правда ее шокировала. Бородина отмечала, что тяжело все переживала: две недели она практически ничего не ела и не вставала с кровати, но потом смогла «взять себя в руки».