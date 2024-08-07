Украинский музыкант Иван Дорн, резко критиковавший спецоперацию, готов выступить перед россиянами. Как сообщает Telegram-канал Shot, стоимость его участия в мероприятии составляет 45 тысяч долларов (почти 4 млн рублей).

В райдере артиста отмечается, что зрители должны по возможности придерживаться нейтральной позиции по конфликту на Украине. При этом отклонения от этого требования обсуждаются, если нет риска пророссийских провокаций во время выступления.

Петь в России Дорн не сможет, а потому берется за корпоративы в соседних странах — например, в Казахстане. В гримерке у певца должны быть пару пачек чипсов, кубинская сигара Cohiba, две пачки сигарет, пять пар белых носков, а также 10 бутылок пива и по литру виски Jameson, рома Bacardi и любой текилы. В номере отеля обязательно должна быть PlayStation 4.

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Исполнитель готов петь на русском — выступление продлится от 40 до 45 минут. При этом свои социальные сети Дорн ведет исключительно на украинском языке. Канал отмечает, что на родине его сейчас не сильно жалуют — из-за отказа вернуться на Украину по причине своего призывного возраста.