Маша Распутина ответила на вопрос о препятствии Пугачевой ее карьере

Певица Маша Распутина ответила на вопрос о препятствии народной артистки СССР Аллы Пугачевой ее карьере. Слова исполнительницы приводит aif.ru.

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По словам Распутиной, Пугачева никогда не пыталась «перекрыть ей воздух».

«Может, она втихую перебивала, но она ко мне всегда с уважением относилась. Во всяком случае, выдавала вид», — пояснила она.

Артистка отметила, что когда-то Пугачева была ее кумиром и примером для подражания. Сейчас Распутина негативно относится к русофобским высказываниям певицы. По ее мнению, неправильно подбирая слова, Пугачева «испортила себе карьеру и обгадила пьедестал».

«Тем более народ не прощает ничего. Нельзя называть народ ни рабами, ни холопами», — заключила певица.

Ранее вдовец популярной певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил, что Пугачева угрожала его жене.