Бросивший ребенка в снег блогер выплатил почти весь долг по налогам
Блогер Сергей Косенко выплатил почти весь долг перед налоговой. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на базу Федеральной налоговой службы, ему осталось доплатить чуть более 30 тысяч рублей.
О долгах Косенко стало известно накануне. Как сообщали СМИ, блогер задолжал ФНС 10 млн рублей. На компании блогера также значилась задолженность в размере 3,1 млн рублей. Mash отмечал, что взыскать долги с него принудительно не представлялось возможным — Сергей находится в Дубае, а в России у него практически нет активов.
Сам Косенко стал известен широкой аудитории после того, как он выложил ролик, на котором кинул маленького ребенка в сугроб. Тогда глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело. Также в ведомстве заявляли, что проверят блогера на предмет соблюдения налогового законодательства.