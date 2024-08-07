Волочкова призналась, что продолжает общаться с Пугачевой

Балерина Анастасия Волочкова объяснила в беседе с kp.ru, почему недавно опубликовала пост с поддержкой Аллы Пугачевой, в котором также призвала певицу вернуться в Россию.

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Танцовщица заявила, что уехавшая из России исполнительница всегда была рядом с ней в трудные минуты: приходила на ее выступления, приглашала на свои концерты и прочее. По словам Волочковой, Пугачева всегда оказывала ей человеческую поддержку.

Балерина будет рада, если Примадонна вернется на родину. Она добавила, что не обращает внимания на критику в ее сторону после публикации поста. Сама экс-солистка Большого театра не поддерживает травлю, которой подверглась Пугачева.

«Конечно, я с ней общаюсь. Я люблю Аллу Борисовну и поддерживаю. У меня две легенды: Алла Пугачева и Майя Плисецкая. Майя Михайловна, мой педагог и наставник», — подчеркнула балерина.

Недавно Волочкова опубликовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пост, посвященный певице Алле Пугачевой. В нем она посоветовала исполнительнице вернуться в Россию.

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«На Родине Вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе», — написала она.

Свою публикацию танцовщица сопроводила совместным снимком с Пугачевой. На нем она позирует вместе с певицей, приобнимая ее.