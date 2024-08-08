Волочкова раскритиковала запрет на выступления пьяными

Балерина Анастасия Волочкова возмутилась в Instagram идей депутатов Государственной думы о запрете выступления артистов в состоянии алкогольного опьянения.

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Волочкова назвала бредом данную инициативу. Она считает бессмысленным запрещать артистам выступать пьяными. По ее мнению, такие меры не помогут. Балерина посоветовала призвать подобных музыкантов и актеров к совести.

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"Почему из-за каких-то некоторых людей нужно устраивать позорище артистам, которые преподносят высокое искусство в массы? Которые тратят часы ежедневные, чтобы поддерживать форму, профессионализм? Просто под одну гребенку сейчас загребают. Это реально бред", — отметила танцовщица.

7 августа депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил проверять артистов на алкоголь и наркотики перед выходом на сцену и запретить им выступать в нетрезвом виде. По его словам, необходимо ужесточить ответственность за появление публичных лиц в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, вплоть до запрета их массовых выступлений.