Блейк Лайвли появилась на публике в пиджаке на голое тело

Американская актриса и фотомодель Блейк Лайвли появилась на публике в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит издание The Sun.

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36-летняя звезда телесериала «Сплетница» была замечена на прогулке по Нью-Йорку. Так, знаменитость попала в объективы папарацци в синем костюме, состоявшем из юбки длины миди и пиджака, который она надела на голое тело. Наряд оформлен принтом в виде белых цветов.

Также артистка примерила голубые остроносые туфли и взяла с собой круглую белую сумку с золотистой цепью. В качестве украшений она выбрала кольца с разноцветными камнями и массивные серьги.

В июле сообщалось, что Лайвли поделилась снимками в полупрозрачном наряде.