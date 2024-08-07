Журова ответила предложившей «смыть с себя зло» Земфире

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова ответила певице Земфире* (признанной иноагентом), предложившей «смыть с себя зло». Ее слова приводит Sport24.

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Журова оправдалась за свои слова, заявив, что в ее комментарии относительно выступления теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на Олимпийских играх 2024 года в Париже не было никакой злости.

«Я девочек искренне поздравляю. Я просто сказала правду как есть», — добавила она.

Земфира предложила депутату «смыть с себя зло» за слова про российских теннисисток

Ранее Земфира* (признана иноагентом) не согласилась с Журовой про значение серебряных медалей Андреевой и Шнайдер для страны. Она поздравила спортсменок и заявила, что болела за них.

«А вам бы в баню, зло с себя смыть. Ну и понять, ваши слова — ноль. Вы ни разу не народ», — написала она.

До этого Журова заявила, что спортсменки завоевали медали «для себя». По ее мнению, «к стране это никакого отношения не имеет».

Шнайдер в паре с Андреевой завоевала серебро Игр в Париже в женском парном разряде. В финале россиянки уступили итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

*признана иноагентом.