Киркоров воссоединился с живущими за границей детьми

Российский певец Филипп Киркоров впервые за месяцы встретился со своими детьми, которые сейчас обучаются в одной из школ в Дубае. Фотографию с наследниками артист опубликовал на своей странице в соцсетях.

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— Наконец-то, вместе! — подписал Киркоров публикацию.

Сейчас он вместе со своей семьей отдыхает в Греции. Поклонники певца с радостью восприняли новость о его воссоединении с семьей и пожелали хорошего отдыха.

Филипп Киркоров тратит на обучение своих детей Аллы-Виктории и Мартина 11 миллионов рублей в год. В материале говорится, что наследники народного артиста обучаются на полном пансионе в международной Swiss International Scientific School в Дубае. Условия проживания в этом учебном заведении можно сравнить с отдыхом в отеле высшего уровня. После уроков дети ходят на дополнительные занятия. На территории элитной школы есть огромный бассейн, собственное футбольное поле, музыкальные и танцевальные студии.

Раньше дети Киркорова учились в частной подмосковной школе, где за обучение нужно было платить полтора миллиона рублей ежегодно. В новом учебном заведении цены значительно выше — 5,589 миллиона в год за одного ребенка. Стоимость обучения постоянно растет, поскольку в нее не входят различные дополнительные расходы, такие как медицинское обслуживание или дополнительные занятия.