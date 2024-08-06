Внешность Бузовой на новых фото в бикини вызвала споры в сети

Внешность российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой на новых фото в купальнике вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram*-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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38-летняя исполнительница отметила, что посетила с концертом город Яровое, где также отдохнула на озере. Она снялась в воде в темно-зеленом мини-бикини, которое состояло из топа с вырезом между чашками и стрингов. При этом артистка показала фигуру с разных ракурсов.

Поклонники оценили кадры в комментариях.

«Нужно прессом убирать живот. Когда просто вдыхаешь воздух, это видно на шее», «Как же Ольга постарела на глазах. Оденься и не выкладывай больше такое», «Что-то с руками...», «Выглядишь просто шикарно! Твоя фигура — большая работа над собой», «Восхитительная», «Какая же ты красивая!» — разошлись во мнениях юзеры.

В мае Бузова ответила на слухи о пластике и раскрыла свой вес.