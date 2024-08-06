Лерчек рассказала о проблемах в личной жизни после развода

Блогерша Валерия Чекалина (Лерчек) призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что испытывает трудности при общении с потенциальными возлюбленными.

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Чекалина пожаловалась, что забыла, как знакомиться с мужчинами. Она объяснила, что с 16 лет находилась в отношениях, а потом вышла замуж. Сейчас же, как отметила блогерша, она не понимает, как взаимодействовать с противоположным полом.

«Они ко мне подходят, я так смотрю, думаю: «Как это вообще делать?» Очень странное чувство. Так, девочки, кто свободен. Это как делается? Напишите мне. Только с хорошими, добрыми», — поделилась блогерша.

Чекалина уточнила, что знакомится с мужчинами на бизнес-встречах, поэтому общается с противоположным полом исключительно по рабочим вопросам.

Лерчек развелась с мужем Артемом Чекалиным в июле 2024 года. В их браке родились трое детей – дочь Алиса и сыновья Богдан и Лев. Суд определил их место жительства у блогерши.

В марте 2023 года Чекалина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов на сумму 311 млн рублей. Ее на тот момент мужу Артему предъявили обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. В декабре 2023 года Чекалины погасили долг перед государством.