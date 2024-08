Лидер Opeth отказался присоединиться к трибьют-группе ABBA на «Евровидении-2024»

Фронтмен шведского метал-коллектива Opeth Микаэль Окерфельдт рассказал, что ему предлагали выступить с трибьют-группой ABBA на «Евровидении-2024», но он отказался. Шоу было приурочено к 50-летию победы легендарной четверки на конкурсе.

© Звук

В интервью Metal Hammer артист признался, что думал согласиться, но почувствовал себя слишком некомфортно из-за «мейнстримовости» мероприятия. Кроме того, Микаэля смутило, что его попросили спеть только одну строчку в песне Thank You for the Music (1977) и играть на гитаре. Большую роль сыграло и то, что сами ABBA не собирались присутствовать на мероприятии.

Окерфельдт также заметил, что Opeth вряд ли когда-нибудь выступят на Олимпиаде, как это сделали недавно их французские коллеги Gojira.

Недавно шведы анонсировали 14-ю пластинку The Last Will And Testament и выпустили первый сингл.