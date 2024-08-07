Распутина заявила об укравшем ее песню Киркорове

Певица Маша Распутина вспомнила, как народный артист России Филипп Киркоров украл у нее песню. Слова исполнительницы приводит aif.ru.

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Артистка поделилась, что не разговаривала с исполнителем в течение 10 лет из-за песни, которую он «слямзил» у нее в 90-х.

«[Поэт-песенник Леонид] Дербенев на него наехал! Он писал на него петицию: "Я запрещаю артисту Филиппу Киркорову исполнять данные произведения, писал для артистки Распутиной". Это предприимчивость — натура Филиппа Киркорова», — заявила певица, отметив, что обиделась тогда на певца.

Ранее Маша Распутина ответила на вопрос о препятствии народной артистки СССР Аллы Пугачевой ее карьере. По словам певицы, Пугачева никогда не пыталась «перекрыть ей воздух».