Бородина объяснила, откуда у нее деньги на новую квартиру

Последнее время в жизни Ксении Бородиной сплошные радости: она вступила в серьезные отношения, из-за которых даже нарушила одно из своих правил, а еще приобрела квартиру в центре столицы. Новостью о дорогостоящей покупке звезда поделилась вчера и, судя по опыту, уже была готова отбиваться от хейтеров.

«Откуда у нее столько денег?» — сообщение такого содержания оказалось в директе Ксении.

Телеведущая предположила, что фолловер отправила вопрос не подруге, а ей случайно, но церемониться не стала.

Звезда обратилась к любопытной девушке, подчеркнув, что на квартиру заработала сама.

«Милая, считать чужие деньги нехорошо, но открою тебе секрет: я много работаю. Работаю сама, давно и горжусь своими достижениями», — написала она и намекнула завистнице, что если та бы не тратила время на выяснение, откуда у других деньги, то и у нее бы они были.

Ранее Ксения Бородина обращалась к подписчикам на фоне критики новых отношений.