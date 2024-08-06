Веру Брежневу возмутила просьба фанатов

Певица Вера Брежнева возмутилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) просьбой не петь на русском языке. Газета.Ru

Один из пользователей выразил недоумение, почему Брежнева разговаривает с поклонниками на украинском языке, однако продолжает петь на русском. Брежнева ответила, что не спрашивала советов. «А давайте вы встанете перед зеркалом и дадите себе советы. Я вроде бы у вас не спрашивала», — отметила артистка. Passion.ru

Ранее Брежнева заявила, что потеряла стабильность с отъездом из России. Lenta.ru