Раскрыта судьба концерта Аллы Пугачевой в России

Недавно в Сети появилась информация о том, что певица Алла Пугачева собирается приехать в Россию до конца лета и выступить с сольным концертом в стране. В беседе с Kp.ru журналист и музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал слухи и раскрыл судьбу выступлений артистки в РФ.

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В ряде СМИ распространились сообщения о визите Аллы Пугачевой в Москву в конце августа. Как утверждал Telegram-канал Mash, исполнительница хита «Миллион роз» собиралась приехать в Россию вместе с детьми, чтобы рассмотреть площадки для запланированного в стране большого сольного концерта и попытается решить вопрос со снятием статуса иноагента с мужа, шоумена Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ).

По мнению Сергея Соседова, новость о концертах Аллы Пугачевой в России является «вбросом». Музыкальный критик уверен, что певица не будет выступать в стране, а подобную информацию распространяют для того, чтобы ее «не забывали».

«Считаю, что это вброс. Никаких концертов Пугачева давать не будет. Кто-то, возможно, по договоренности с Пугачевой вбрасывает разные инфоповоды, связанные с ней, чтобы о ней не забывали. Чтобы ее имя было на плаву. Чтобы ее обсуждали», — заявил Сергей Соседов.

Журналист считает, что время артистки «ушло». Сергей Соседов отметил, что выступление Аллы Пугачевой в РФ «не стоит обсуждения», поскольку у 75-летней певицы уже нет «ни здоровья, ни голоса», а сама она — «героиня позавчерашних дней».

«„Было, но прошло“, как когда-то пела ее конкурентка София Ротару», — подчеркнул критик.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева покинула Россию. В настоящее время артистка вместе с мужем и детьми живет на две страны — Израиль и Кипр.

Ранее сообщалось о том, что Алла Пугачева высказалась о возвращении в Россию.

*признан иноагентом на территории РФ