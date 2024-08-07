Суд вынес решение по расписке на $250 тыс. по делу Деревянко

Басманный районный суд Москвы признал недействительной расписку актера Павла Деревянко на $250 тыс. к некой Жанне Якушкиной, подавшей иск против звезды «Домашнего ареста». Об этом сообщает mk.ru.

Якушкина подала в иск о взыскании суммы по договору займа против Деревянко. Она утверждала, что передала деньги актеру в надежде получить прибыль после операций с криптовалютой, однако в итоге потеряла крупную сумму денег.

В суде женщина заявляла, что надеялась получить деньги обратно по расписке. Адвокат Деревянко, в свою очередь, опровергал существование расписки. В ходе судебных разбирательств выяснилось, что она была заключена в тот момент, когда Якушкина находилась за границей. Суд признал документ недействительным и отказал женщине в удовлетворении иска.

В 2019 году Деревянко вместе с компаньоном Григорием Мулузяном создали фирму Bee Soul для торговли на криптовалютной бирже. В 2023 году начала появляться информация о пострадавших, которые решили вложить деньги в бизнес. Первым стал актер Артем Ткаченко. В полиции на Деревянко и Мулузяна лежит несколько заявлений по обвинению в мошенничестве. Бывшие бизнес-партнеры свою вину отрицают, а также они подали друг на друга в суд.