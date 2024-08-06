Буйнов ответил на слухи, что улетел из России

Певец Александр Буйнов ответил в личном блоге на слухи, что улетел из России. По словам артиста, Сочи является для него лучшим местом для отдыха.

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«Писали, что я улетел на Мальдивы. Рассмешили. Я в родном и любимом Сочи. Лучше места и быть не может. Каждый год я приезжаю сюда и испытываю невероятный кайф: море, воздух, уличные музыканты, да и сама атмосфера непередаваема. И, конечно, вечерний Сочи шикарен. Всем советую, приезжайте, впереди бархатный сезон», — высказался исполнитель.

Музыкант проводит отпуск вместе с женой. Алена Буйнова — третья супруга певца. По словам артиста, она самая желанная женщина в его жизни, о которой он только мог мечтать. Пара вместе почти 40 лет, но совместных детей у них нет.

От второго брака у исполнителя есть дочь Юлия, он признавался, что женился на ее матери из-за беременности, о чем потом жалел. Супруги развелись только через 13 лет. Буйнов также участвует в воспитании троих внуков, которые носят его фамилию: 18-летнего Александра, окончившего Московское президентское кадетское училище, и 15-летних Дарьи и Софьи.

У исполнителя есть внебрачный сын Алексей — он узнал о нем 24 года назад, когда мальчику было 13 лет. Его родила женщина, с которой у Буйнова был курортный роман в Сочи. По словам артиста, у них нет необходимости в общении друг с другом, они живут в разных странах, не требуя внимания друг от друга.

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