В России оценили возможное выступление Пугачевой

Публицист Алексей Белов высказался о том, может ли эстрадная певица Алла Пугачева выступить в России, сообщает телеканал «360». По его мнению, вероятность организации сольного концерта артистки в России звучит «весьма сомнительно».

Певица довольно громко побила горшки с бывшими соотечественниками, назвав всех, кто ее не любит, холопами и рабами. В подобной ситуации мутить большой концерт в России было бы для нее откровенной потерей лица, — сказал он.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что Пугачева может вернуться на сцену только ради единичных выступлений. По его словам, из-за возраста артистке вряд ли хватит ресурсов на глобальные туры. По мнению Бабичева, Пугачева может организовать «отложенный» юбилейный концерт.

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До этого Пугачева сообщила, что не вернется на сцену, пока «где-то что-то стреляет». Примадонна подчеркнула, что выступит перед поклонниками, когда у нее будет желание и вдохновение.

Как считает представитель МИД РФ Мария Захарова, в отношениях Пугачевой с российским народом что-то сломалось. Вместе с этим она уверена, что песни Примадонны будут слушать и перепевать.

При этом продюсер Иосиф Пригожин заявил, что признавать некогда ведущую певицу страны Аллу Пугачеву иноагентом глупо. Он считает, что «охота на ведьм» никогда не приводила ни к чему хорошему.