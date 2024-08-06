Водонаева рассказала, как справилась после перенесенных инсультов

Блогер и телеведущая из Тюмени Алена Водонаева рассказала о двух перенесенных инсультах и проблемах, которые за ними последовали. О своих недугах звезда рассказала на Yotube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».

«У меня было два инсульта — в 2021 и в 2022 году. Ты просто понимаешь, что вот он, финал. Ты в шоке, у тебя происходит молниеносная переоценка ценностей. Когда люди говорят, что вся жизнь пролетает перед глазами, это так. Когда есть дети, ты понимаешь, ради чего нужно вернуться», — рассказала телеведущая.

Сейчас Алена Водонаева чувствует себя хорошо, но отметила, что у нее начались проблемы с памятью. Ранее URA.RU писало, что у телеведущей идут судебные разбирательства с мастером маникюра.