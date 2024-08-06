Ваня Дмитриенко выиграл многомиллионный суд

18-летний певец Ваня Дмитриенко выиграл суд против своего бывшего продюсера Артема Земцова. Как сообщает Telegram-канал «Звездач», апелляционная инстанция отклонила все требования к артисту.

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Когда Дмитриенко было 12 лет, его мама заключила продюсерский договор с Земцовым. По словам Вани, они позанимались всего несколько месяцев, после чего работа прекратилась. После этого, в 2020 году, артист выпустил трек «Венера-Юпитер», который сделал его популярным. Продюсер решил на этом заработать и подал к матери певца многомиллионный иск.

Суд, о котором Дмитриенко и его мама не знали, длился 2 года. В первой инстанции иск удовлетворили из-за отсутствия возражений второй стороны. Спустя 3 года артисту удалось успешно обжаловать решение в Мосгорсуде, а апелляционная инстанция отказала Земцову во всех требованиях.

«Человек, который ничего не сделал для моего успеха, пытался отсудить деньги, на которые не имеет никакого права, так как успех — это другие люди, с которыми я сейчас работаю. Решение принято в мою пользу, на апелляции суд принял мою сторон», — прокомментировал исход дела исполнитель.

Сейчас адвокат Дмитриенко вместе с продюсерами Ириной Щербинской и Денисом Саттаровым готовят встречные иски о компенсации всех издержек и убытков, которые понес артист.