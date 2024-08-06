Мать троих детей Павла Дурова рассказала о приезде бизнесмена в РФ

Мать троих детей Павла Дурова Ирина Болгар рассказала о приезде бизнесмена в РФ. Болгар раскрыла подробности отношений с Дуровым в соцсети.

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Летом 2024 года Ирина объявила себя матерью детей Павла. Сначала она опубликовала фото наследников, а затем семейное фото с Дуровым. Более того, Болгар утверждает, что бизнесмен дал детям свою фамилию.

По словам Павла, он не был в России с 2014 года, но Ирина настаивает на обратном. Она отметила: Дурову пришлось вернуться в страну после рождения младшего сына, чтобы зарегистрировать ребенка.

«Его не было в день рождения сына. Он прилетел через несколько дней. Почти сразу после того, как узнал, что родился мальчик. Без него мы бы не смогли зарегистрировать ребенка», — пояснила Ирина.

Ранее мать троих детей Дурова отреагировала на его слова о донорской программе. Подробности читайте в этой новости.

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