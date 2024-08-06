Мартиросян высказался о новом назначении Харламова

Юморист Мартиросян заявил, что Харламов будет строить весь Comedy Club
Юморист, актер, продюсер, сооснователь Comedy Club Production Гарик Мартиросян прокомментировал назначение своего коллеги Гарика Харламова креативным продюсером Comedy Club. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба ТНТ.
Мартиросян стал гостем утреннего шоу на телеканале. Во время эфира ведущий Антон Кутузов решил узнать у продюсера Comedy Club, изменился ли Харламов в связи с назначением на новую должность — ведь в одном из интервью Мартиросян жаловался, что если бы Гарик не ленился и вечно не опаздывал, то его карьера была бы еще успешнее.
По словам Мартиросяна, Comedy Club не страдал от опозданий Харламова — тот опаздывал, но старательно отыгрывал после своих опозданий.
«Так как сейчас его назначили креативным продюсером Comedy Club, я думаю, что он 100% стал организованней. Он будет строить весь Comedy Club. Я уверен, у него характера хватит и силы воли», — не сомневается юморист.
Кроме того, он назвал Харламова очень серьезным автором.
«Многие гениальные его скетчи, шутки, песни придуманы им самим, либо в соавторстве с другими талантливыми ребятами, поэтому, если вы хотите знать именно по творческой части, по креативной, я думаю, у него все получится», – отметил Гарик Мартиросян.
Накануне Харламов признался, что решение назначить его креативным продюсером проекта стало для него не очень ожидаемым, но приятным.
Ранее двойник Путина высказался о новом назначении Харламова.