Пригожин высказался о возможном концерте Пугачевой в России

Российский продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новости о возможном концерте эстрадной певицы Аллы Пугачевой в России. Lenta.ru

«Все это выглядит абсолютным безумием для калибра такого артиста, как она», — сказал Пригожин в разговоре с «Радио 1». Он отметил, что не знает, как россияне отнесутся к концерту Пугачевой, если певица действительно хочет выступить. Passion.ru

Telegram-канал Mash до этого писал, что Алла Пугачева планирует выступить с большим сольным концертом в России до конца года. У исполнительницы, утверждает издание, запланирован недельный визит на родину в конце августа. Как заявил каналу продюсер Сергей Дворцов, по приезде Пугачева вместе с командой собирается рассмотреть площадки для своего будущего концерта. Газета.Ru