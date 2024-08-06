Продюсер раскрыл, может ли Пугачева снять с Галкина статус иноагента

Певице Алле Пугачевой не стоит вписываться за своего мужа юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), чтобы с того сняли статус иноагента, уверен продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. В беседе с NEWS.ru эксперт выразил мнение, что решать подобные вопросы на высоком уровне — это неблагодарное дело.

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Может ли Пугачева повлиять на снятие с Галкина статуса иноагента? Очень неблагодарное дело — вписываться и решать этот вопрос на высоком уровне. Все это неблагодарно, — пояснил Рудченко.



Галкин ранее подал жалобу в Верховный суд на отказ в исключении его из реестра. По информации журналистов, дата заседания по этому вопросу пока не назначена. До этого Второй кассационный суд общей юрисдикции ранее не удовлетворил жалобу Галкина на отказ исключить его из реестра иностранных агентов. Артист счел решение Минюста России незаконным и необоснованным.

В начале июля стало известно, что Галкин отработал тамадой на свадьбе киевлянки Ангелины Терской в итальянском городе Комо. Шоумен исполнял на торжестве песни Софии Ротару и разговаривал с гостями на украинском языке. Аренда поместья в Италии обошлась молодоженам в €19 тысяч в день. При этом гонорар Галкина оценивается не менее чем в €100 тысяч.