Помощница Пугачевой ответила на слухи о планах артистки провести концерт в РФ

Советская и российская певица Алла Пугачева не планирует дать большой сольный концерт в России, сообщила ТАСС ее помощница Елена Чупракова.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что артистка хочет дать сольный концерт в России до конца года. Якобы ради этого она приедет в Россию в конце августа.

Галкин* прокомментировал сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России

"Информация неверная", - прокомментировала собеседница агентства.



Весной 2022 года Пугачева уехала с семьей из России в Израиль.