Волочкова посоветовала Пугачевой вернуться в Россию

Балерина Анастасия Волочкова обратилась к певице Алле Пугачевой с призывом вернуться в Россию. Соответствующий пост она опубликовала в социальных сетях.

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Балерина заявила, что на родине Пугачева будет ощущать себя гораздо лучше. Также она заявила, что певицу в России любят больше, чем в других странах.

«Алла Борисовна, возвращайтесь. На родине вам комфортнее. Вас в России любят больше, чем на Западе», - заявила Волочкова.



Напомним, что Пугачева и ее супруг Максим Галкин* покинули Россию после начала спецоперации. В последний раз исполнительница возвращалась в РФ в ноябре 2023 года — тогда она посетила свой замок в деревне Грязи, записала в студии «Салам» три песни, после чего уехала в Латвию.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова заявил, что исполнительница якобы планирует дать большой сольный концерт в РФ. Однако ее супруг опроверг информацию.

* Галкин М. А. признан в России иностранным агентом