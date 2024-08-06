Водонаева рассказала, как попала в тюрьму из-за Баскова

Алена Водонаева рассказала, как попала в тюрьму с дочкой Анны Седоковой из-за Николая Баскова. Об этом стало известно в эфире шоу «Дерзкая готовка».

Алена вспомнила о сотрудничестве с Алексом Малиновским, который предложил ей сняться в клипе. Совместная работа началась с инцидента: они угодили в тюрьму на минской таможне. Это произошло из-за денег Николая Баскова, которые он дал Малиновскому на съемки. Примечательно, что вместе с артистами за решеткой оказалась старшая дочь Седоковой.

«Николай Басков нам дал деньги и сказал распределить, так как у одного человека должно быть определенное количество денег. Он дал деньги на клип. И человек, который должен был по нам всем расфасовать определенную сумму, чтобы у каждого это было, он просто пошел через зеленую линию. И нас всех загребли», — рассказала Алена.



Ранее Алена Водонаева заявила, что получала шесть тысяч долларов в месяц на «Доме-2». Подробности читайте в этой новости.

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