Алсу показала фигуру в облегающем платье с разрезом

Певица Алсу снялась в платье с разрезом на фоне развода с мужем Яном Абрамовым. Снимками она поделилась в Instagram.

© Газета.Ru

41-летняя Алсу показала фигуру в облегающем зеленом платье с разрезом до бедра. Образ дополнили белые босоножки и золотые серьги. Волосы ей выпрямили и сделали вечерний макияж.

Алсу вышла замуж за Абрамова в 2006 году. У них трое детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. По словам Алсу, дети сильно переживают из-за развода родителей. В мае 2024 года певица подала на развод с мужем. Официально причина расставания не была озвучена, однако, сама она намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с известной моделью.

Через месяц певица намекнула на правдивость слухов о романе экс-супруга с моделью Анастасией Решетовой. Исполнительница оставила комментарий с подписью: "Врет" — под новостью с фразой модели о том, что она "не стала бы смотреть на женатого". Артистка публично назвала любовницу Абрамова девушкой древнейшей профессии.

Адвокат Абрамова Александр Добровинский отмечал, что для его клиента главное — здоровье детей.