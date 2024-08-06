Вдовец популярной певицы заявил об угрозах со стороны Пугачевой

Вдовец популярной певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов заявил, что народная артистка СССР Алла Пугачева была связана с криминалом и угрожала его жене, пишет MK.RU. В частности, Легкоступова жаловалась на угрозы физической расправы, из-за которых она перестала участвовать в телешоу и решила сосредоточиться на личной жизни.

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Она [Легкоступова] мне рассказывала, что к ней приезжали в Тулу «посланники» от Пугачевой. Они угрожали ей физической расправой с особым цинизмом, если она будет совершать попытки работать с людьми, которые ей не принадлежат, — сообщил он.



Ранее певец Игорь Наджиев утверждал, что Пугачева в конце 80-х и начале 90-х годов привлекала бандитов к борьбе с неугодными ей артистами. По его словам, так от рук криминальных авторитетов Легкоступова, известная исполнением песни «Ягода-малина».

При этом музыкальный критик Сергей Соседов усомнился в том, что Пугачева связывалась с криминальными авторитетами. Он заметил, что преступникам необходимо платить большое вознаграждение за проделанную работу, а Примадонна «всегда была жадной до нервных колик».