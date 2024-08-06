Соседов объяснил, почему Галкин* выступает с заявлениями вместо Пугачевой

В ряде СМИ распространилась информация о том, что певица Алла Пугачева готовится дать концерт в России. Однако ее супруг, юморист Максим Галкин*, признанный иностранным агентом, опроверг эти утверждения. Он заявил, что Пугачева не желает продолжать работу в России, а только отстаивает свою правду в судах разных инстанций. Сама Примадонна никак не отреагировала на эти сообщения. Почему заявления от лица звезды делает ее супруг и что стоит за слухами о концертах Пугачевой, «Вечерняя Москва» обсудила с музыкальным критиком Сергеем Соседовым.

По его мнению, никаких выступлений Пугачевой в России больше не будет, и это очевидно большинству людей. Но он усомнился в том, что Галкин* «держит в плену» свою супругу, несмотря на то что отвечает на вопросы вместо нее.

— Нет, мне так не кажется. Никаких концертов ее больше не будет в России, кроме корпоративных. Есть такие дураки-бизнесмены, плохие, которые бросают деньги на ветер. Сегодня пригласить Пугачеву на корпоратив — именно это и сделать, — рассказал критик.

Примадонна не выступает уже много лет, напомнил собеседник «ВМ». Фонограммные концерты и другие разовые акции нельзя причислить к концертной деятельности.

— Стыдно петь раз в 10 лет под фонограмму. Почему Галкин* за нее говорит? Она не в силах, она больна, она больной человек, это знают все, кто с ней общался. Не секрет, что она еле-еле дышит практически и еле говорит. Какое там вообще пение? Она фонограммы-то записывать уже не может, — констатировал Соседов.

Вся информация о том, что Пугачева якобы даст концерт, и другие слухи вбрасываются специально с ведома самой Примадонны, считает критик. Собеседник «ВМ» не исключил, что она занимается этим сама.

— Никакая она давно уже не артистка. Никому не нужна, давно про нее все забыли. Тем более эта ситуация, где она так оплошала и села в лужу, обозвав своих поклонников и зрителей, которые сделали ее той, кем она стала, подарили ей замки, квартиры, богатство — рабами и холопами. Перед ними она должна стоять на коленях всю жизнь, — заявил критик.

Он отметил, что Пугачевой нужно, чтобы о ней говорили. Для этого и вбрасывается информация о том, что она якобы приедет в Россию или даст концерт — чтобы создать фейковый ажиотаж. При этом сама Примадонна делает вид, что ничего об этом не знает. Соседов уверяет: певица занимается этим всю жизнь. И в советские годы Пугачева могла вбросить какую-либо информацию в прессу через знакомых журналистов.

— А потом опровергала: говорила, что это все придумали журналисты, а она сама ни сном ни духом, чего только о ней ни напишут. Но все это она придумывала, все эти сплетни, скандалы. Это круговорот фейкового пиара, — объяснил эксперт.

Соседов добавил, что эта схема была придумана еще в 70-е бывшим мужем Пугачевой, режиссером Александром Стефановичем.

— Это может продолжаться долгие годы. Вбрасывать информацию может кто угодно, хоть Галкин*, хоть продюсер Сергей Дворцов, хоть кто-либо еще, — заключил критик.

На слухи о концерте Пугачевой в РФ отреагировал также депутат Госдумы Виталий Милонов. Он призвал Примадонну не приезжать в Россию.

*Внесен Минюстом в реестр иноагентов.