В Госдуме однозначно ответили на вопрос о концерте Пугачевой в России

Вероятный концерт народной артистки СССР Аллы Пугачевой в России допускать нельзя, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. Он отметил, что выступление может стать прецедентом. По его словам, граждане РФ «отходчивы и купят билеты, а потом певица улетит и продолжит их же поливать грязью».

В своем желании получить денег с россиян бывшая примадонна не оригинальна. Многие певцы, музыканты, юмористы и прочие творческие единицы, покинувшие Россию с началом СВО, теперь хотят собрать с поклонников средства на свою роскошную жизнь. Выяснилось, что в остальном мире они никому не нужны и их удел — выступления в подвальных клубах, плюс редкие корпоративы, — считает Толмачев.



Парламентарий объяснил, что выступает против концертов, а значит и заработка в РФ тех, «кто публично ненавидит родную страну и ее народ». Собеседник отметил, что ряд уехавших из РФ артистов называли другие страны новой родиной.

Многие заявляли, что у них есть новая родина — вот пусть она их и кормит, если захочет. Концерты Пугачëвой могут стать прецедентом, допускать которого нельзя. Потому что наши люди отходчивы и купят билеты, а потом певица улетит и продолжит их же поливать грязью в запрещëнном Instagram или отправит деньги врагам, — подытожил Толмачев.



Ранее Telegram-канал Mash предположил, что Пугачева, которая долгое время вместе с семьей проживает за границей, намерена дать в России большой сольный концерт. По данным канала, в конце августа она на неделю приедет на родину вместе с детьми для обсуждения всех деталей своего будущего выступления.