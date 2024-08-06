Галкин* прокомментировал сообщения о планах Пугачевой дать концерт в России

Комик Максим Галкин* опроверг информацию о том, что его супруга Алла Пугачева планирует выступить с сольным концертом в России до конца года. Как сообщает РИА Новости, об этом он написал в своих социальных сетях.

Ранее Telegram-канал Mash со ссылкой на продюсера Сергея Дворцова заявил, что исполнительница якобы планирует дать большой сольный концерт в РФ. Утверждалось, что в августе она приедет в страну для выбора площадок и консультаций с юристами. Кроме того, она якобы попытается повлиять на снятие иноагентского статуса с Галкина*.

«Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Какое окружение? Кто этот продюсер? Почему отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание продолжить работу в России?» — заявил юморист.



Напомним, что Пугачева вместе с Галкиным* уехали из России после начала спецоперации. В последний раз исполнительница возвращалась в РФ в ноябре 2023 года — тогда она посетила свой замок в деревне Грязи, записала в студии «Салам» три песни, после чего уехала в Латвию.

* Галкин М. А. признан в России иностранным агентом